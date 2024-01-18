الامارات | دور الـ 16 يداعب الرأس الأخضر وموزمبيق في أمم إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد البداية الرائعة التي قدمها كلا المنتخبين في مستهل مبارياتهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 لكرة القدم، يتطلع منتخبا الرأس الأخضر وموزمبيق للصعود لدور الـ 16 في المسابقة القارية.

ويلتقي منتخبا الرأس الأخضر وموزمبيق غدا الجمعة في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمرحلة المجموعات للبطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار والتي تتواصل فعالياتها حتى 11 فبراير المقبل.

ويخوض كلا المنتخبين المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد المستوى الرائع الذي ظهرا به خلال الجولة الافتتاحية للمجموعة، لتنتعش آمالهما في بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة، التي يصعد إليها متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وقبل افتتاح لقاءات الجولة الثانية بالمجموعة في وقت لاحق اليوم الخميس بين منتخبي مصر وغانا، يتصدر منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الرابعة، ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه التاريخي 2 / 1 على منتخب غانا، يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى بالمجموعة.

وثأر منتخب الرأس الأخضر، الذي حقق انتصاره الأول في تاريخ لقاءاته مع غانا، من خسارته أمام منتخب النجوم السوداء صفر / 2 بدور الثمانية لنسخة البطولة التي أقيمت بجنوب أفريقيا عام 2013.

في المقابل، يتقاسم منتخب موزمبيق المركز الثاني بترتيب المجموعة مع نظيره المصري، عقب تعادله 2 / 2 مع منتخب الفراعنة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، بالجولة الأولى للمجموعة.

وكان المنتخب الموزمبيقي قريبا للغاية من تحقيق الانتصار الأول في تاريخه بكأس الأمم الأفريقية، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مصر، في وقت مبكر من عمر اللقاء، إلى تقدم 2 / 1، غير أن ركلة جزاء حصل عليها المصريون منحتهم هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وربما يحجز منتخب الرأس الأخضر صعوده لدور الـ 16 رسميا عن طريق التواجد في مركز الصدارة أو الوصافة، حال فوزه على موزمبيق غدا، دون انتظار نتيجة مباراته مع مصر في الجولة الأخيرة بالمجموعة يوم الاثنين المقبل.

وشدد بوبيستا، مدرب منتخب الرأس الأخضر، على أن فريقه يتطلع للوصول إلى أبعد مدى في نسخة أمم أفريقيا الحالية، حيث صرح للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عقب الفوز على غان: "احترم الأولاد التعليمات، طلبت منهم الاستمرار في التركيز على الهدف وخاصة التحلي بالصبر. كل شيء حدث كما خططنا".

في المقابل، يدرك لاعبو منتخب موزمبيق أن الحصول على النقاط الثلاث، سيجعلهم قريبين للغاية من الصعود لمرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخ الفريق، الذي يشارك للمرة الخامسة بأمم أفريقيا، حتى لو عن طريق التواجد ضمن أفضل ثوالث.

وأبدى كوندي شيكينيو، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، حزنه الشديد لضياع الفوز على مصر في الثواني الأخيرة، حيث صرح في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن لدينا عملا كبيرا يتعين علينا القيام به لإصلاح الأخطاء التي وقعنا فيها خاصة بعد استقبال هدف التعادل في اللحظات الأخيرة".

وأوضح: "عندما سجلنا هدف التعادل ثم تقدمنا في النتيجة لم أستطع الجلوس، كان ينبغي علي أن أعطي الإرشادات الصحيحة".

وبينما تعتبر هذه هي المباراة الأولى بين المنتخبين في أمم أفريقيا، فإنها ستكون المواجهة الرسمية الخامسة بينهما، حيث سبق أن التقيا في تصفيات البطولة لنسختي 2015 و2021، وحقق منتخب الرأس الأخضر انتصارين في اللقاءات الأربعة السابقة، مقابل فوز وحيد لمنتخب موزمبيق، وفرض التعادل نفسه على لقاء واحد.