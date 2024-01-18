أمم أفريقيا.. مصر وغانا صدام "الجريحين"تحت عنوان لا بديل عن الفوز

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو أرضية استاد فيليكس هوفويت بوينجي في كوت ديفوار، حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب بين منتخب مصر ونظيره غانا، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

مصر وغانا.. صدام الجريحين في أمم أفريقيا

صدام كروي مرتقب تشهده المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفاور بنسختها الـ34، وذلك حين يضرب منتخب مصر بقيادة مردبه البرتغالي روي فيتوريًا موعدًا مع نظيره منتخب غانا.

ويدخل منتخب مصر وغانا مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز" وذلك بعدما تعثر كلاهما في الجولة الأولي من البطولة، مما يصعب المهمة في مباراة الليلة لكلا المنتخبين الباحثين عن تذوق طعم الفوز.

خسارة أو تعثر أي منتخب في مباراة اليوم تعني دخوله في حسابات معقدة بالبطولة وتضاؤل فرص صعوده إلي الأدوار التالية، وهو ما لا يليق باسم الفراعنة المنتخب صاحب الـ8 نجوم والأكثر تتويجًا بالبطولة، أو بمنتخب غانا "النجوم السوداء".

ترتيب مصر وغانا في المجموعة الثانية

تعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق بشق الأنفس في الجولة الأولي بنتيجة 2-2، بينما تلقى منتخب غانا هزيمة مفاجئة على يد الرأس الأخضر بهدف وحيد.

يذكر أن منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر)، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على غانا 2-1، بينما يحل منتخبا مصر وموزمبيق في المركزين الوصيف والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

موعد مباراة مصر وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3.

معلق مباراة مصر وغانا اليوم

يتولى مهمة التعليق على المباراة علي محمد علي.