تشكيل منتخب مصر المتوقع لصدام غانا.. رحلة في عقل فيتوريا

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك حين يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب غانا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة التي تحتضنها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق بشق الأنفس في الجولة الأولي بنتيجة 2-2، بينما تلقى منتخب غانا هزيمة مفاجئة على يد الرأس الأخضر بهدف وحيد.

رحلة في عقل فيتوريا.. 3 تغييرات مرتقبة

من المنتظر أن يشهد تشكيل منتخب مصر اليوم أمام غانا، عدة تغييرات عن التشكيل الذي بدأ به فيتوريا في لقاء موزمبيق، وهو ما أكده المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي بأنه سيجري تعديلات ليس لسوء أداء بعض اللاعبين، ولكن التعديلات ستكون حسب طبيعة الخصم.

وكشفت مصادر أن روي فيتوريا أستقر على إجراء تغييرات في وسط الملعب والأطراف، بمشاركة أحمد فتوح وعمر كمال ومروان عطية بدلا من الثلاثي الذي خاض مباراة موزمبيق بشكل أساسي وهم محمد حمدي ومحمد هاني ومحمد النني.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم:تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح

ترتيب مصر وغانا في المجموعة الثانية

يتصدر منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر)، جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على غانا 2-1، بينما يحل منتخبا مصر وموزمبيق في المركزين الوصيف والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

موعد مباراة مصر وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3.

معلق مباراة مصر وغانا اليوم

يتولى مهمة التعليق على المباراة علي محمد علي.