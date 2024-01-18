موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو في ديربي كأس ملك إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد محبي ومتابعي كرة القدم العالمية، لصدام كروي مشتعل مساء اليوم الخميس، وذلك حين يصطدم فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع نظيره أتليتكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني.

ويلتقي الريال وأتليتكو في ديربي مدريد، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2024، بملعب "سفيتاس متروبوليتانو".

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية SSC HD1.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة، حاتم بطيشة، وفارس عوض.

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: كيبا، لونين، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، فران جارسيا، روديجير، فيرلاند ميندي، توبياس.

وسط الملعب: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتين.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.