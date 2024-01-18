موعد مباراة فلسطين و الإمارات اليوم في كأس آسيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية والآسيوية إلى ملعب استاد الجنوب من أجل متابعة القمة العربية المرتقبة بين فلسطين والإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

يدخل المنتخب الفلسطيني مباراة اليوم باحثًا عن أول انتصاراته في البطولة الآسيوية وذلك بعد هزيمته على يد إيران برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى.

على الجانب الأخر نجح منتخب الإمارات في الفوز بالمباراة الأولى على منتخب هونج كونج لينافس على صدارة المجموعة مع المنتخب الإيراني حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط.

يدخل المنتخب الإماراتي المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب إيران الذي يحتل الصدارة بنفس رصيد النقاط، بينما يقبع منتخب فلسطين في المركز الرابع والأخير بالمجموعة بدون أي نقاط.

موعد مباراة فلسطين والإمارات والقنوات الناقلة :

ستنطلق مباراة فلسطين ضد الإمارات في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قنوات beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، SSC EXTRA 2 HD بصوت المعلق مشاري القرني، Alkass EXTRA One HD بصوت المعلق خليل البلوشي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت المعلق محمد الشامسي.