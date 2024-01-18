جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا.. فلسطين والإمارات “قمة عربية”

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري في إطار منافسات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر والقنوات الناقلة لها حيث تقام 3 مباريات وهي كالأتي :

سوريا ضد استراليا ..

يستعد منتخب سوريا لخوض مواجهة مهمة ضد استراليا مساء اليوم الخميس والتي ستجمع بينهما على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة 2 من بطولة كأس آسيا 2023.

يدخل المنتخب السوري المباراة وعينه على النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على أماله في التأهل، وذلك بعد تحقيق التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب أوزبكستان.

بينما يضع منتخب استراليا عينه على النقاط الثلاثة لتأكيد تربعه على صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16.

وستنطلق مباراة سوريا ضد استراليا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قنوات beIN ASIAN CUP 1 وSSC1 HD و Abu Dhabi Sports Asia 1 و Alkass EXTRA One HD و Al-Rabiaa Iraq الحاصلة على حقوق بث البطولة.

فلسطين ضد الإمارات ..

وتتجه أنظار محبي كرة القدم العربية إلى ملعب استاد الجنوب من أجل متابعة القمة العربية المرتقبة بين فلسطين والإمارات، والتي يبحث من خلالها المنتخب الفلسطيني عن أول انتصاراته في البطولة.

ونجح منتخب الإماراتي في الفوز بالمباراة الأولى على منتخب هونج كونج لينافس على صدارة المجموعة مع المنتخب الإيراني حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط، بينما يقبع منتخب فلسطين في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

الهند ضد أوزبكستان ..

يستعد منتخبا الهند و أوزبكستان لخوض مواجهة مهمة ومصيرية على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويمتلك منتخب أوزبكستان نقطة وحيدة من التعادل في الجولة الأولى بينما لا يمتلك منتخب الهند أي نقاط بعد هزيمته بالجولة السابقة.