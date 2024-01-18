أخر كلام.. بنزيما مستمر مع الاتحاد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت إدارة نادي الاتحاد على استمرار النجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق ورفضت فكرة رحيله خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري، وذلك بناءً على جلسة جمعت المسؤولين في لجنة الاستقطابات التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم أن كريم بنزيما سيبقى في المملكة العربية السعودية وفقًا لـ المُقربين منه، حيث أن صندوق الاستثمار يعتبر اللاعب جزء من مشروعة ويرفض فكرة رحيله بالوقت الحالي.

ويعد بنزيما جزء من مشروع النهوض بالكرة السعودية، حيث يتواجد ضمن القائمة الكبيرة والتي تضم نجوم مميزين على رأسها رونالدو وساديو ماني في النصر، وميتروفيتش ومالكوم ونيمار و كوليبالي في الهلال.

كما تشهد خطة لجنة الاستقطابات الحفاظ على نجوم نادي الاتفاق وعلى رأسهم هندرسون وفينالدوم، وثلاثي الأهلي فيرمينو ومحرز وماكسيمان وثلاثي الاتحاد كانتي وفابينيو وبنزيما.

طرح تذاكر مباريات كأس موسم الرياض

أعلنت الشركة المنظمة لبطولة كأس موسم الرياض والتي ستجمع بين أندية الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي عن طرح تذاكر مباريات كأس موسم الرياض مساء اليوم الخميس.

وتشهد بطولة كأس موسم الرياض إقامة 3 مباريات من العيار الثقيل وهي كالأتي:

الهلال x انتر ميامي .. 29 يناير

النصر x انتر ميامي .. 1 فبراير

الهلال x النصر .. 8 فبراير