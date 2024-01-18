ضربة قاسمة لمنتخب مالي قبل مواجهة تونس في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى منتخب مالي الذي يشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا ضربة موجعة قبل مواجهة تونس يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وذكرت قناة Tunisna tv مساء أمس الأربعاء تعرض 5 لاعبين أساسيين من منتخب مالي للإصابة بالملاريا بمن فيهم حارس المرمى الأساسي.

وكان منتخب مالي قد تغلب أمس الثلاثاء على جنوب أفريقيا بنتيجة (2-0) في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة، بعد أن قدم أداء قويا على المستوى الفني والتكتيكي.

بينما منتخب تونس تعرض لهزيمة تاريخية أمام ناميبيا بنتيجة (0-1) أمس الثلاثاء، لتكون مواجهة مالي المقبلة مصيرية لنسور قرطاج.

ويحتل منتخبا مالي وناميبيا صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بعد الفوز على جنوب أفريقيا وتونس في الجولة الأولى من الكان.

وأوضحت التقارير أن مرض الملاريا أصاب الخماسي قبل بداية مباريات كأس أمم أفريقيا، كما أن بيسوما اختار التضحية من أجل حضور مباراة جنوب أفريقيا الأولى، لكن لم يتحدد موقف اللاعبين الخمسة حتى الآن من مواجهة تونس المقبلة.

وأشارت التقارير أن المرض كان واضحا على بيسوما لاعب مالي، الذي ترك مكانه لزميله لاسانا كوليبالي عند الدقيقة 58 في مواجهة جنوب أفريقيا، كما أن المدرب إريك شيلي قرر إراحته خوفا على صحته، بما أن تراجع حالته الصحية من شأنه أن يتسبب له في مضاعفات كبرى بقدر خطورة مرض الملاريا.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا