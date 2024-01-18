المغرب والسنغال أقوى هجوم ودفاع.. حصاد الجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، مساء أمس الأربعاء، وتنطلق الجولة الثانية، اليوم الخميس 18 يناير، وشهدت الجولة الافتتاحية تعثر جميع المنتخبات العربية فيما عدا منتخب أسود الأطلس.

ويتصدر منتخب ساحل العاج جدول ترتيب المجموعة الأولى، ويحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة يحتل منتخب السنغال المركز الأول، فيما تتصدر المنتخبات التالية مجموعاتها، بوركينا فاسو، مالي، المغرب.

وحصدت المنتخبات التالية نقاط مباراة الجولة الأولى الثلاث، ساجل العاج، الرأس الأخضر، السنغال، بوركينا فاسو، مالي، ناميبيا، المغرب.

ويتقاسم منتخبا المغرب والسنغال أقوى هجوم في الجولة الأولى من البطولة، بواقع 3 أهداف لكل منهما، فيما يكون أقل خط دفاع في الجولة، منتخب جامبيا من المجموعة الثالثة، منتخب تنزانيا من المجموعة السادسة.

ويوجد 6 منتخبات في أقوى خط دفاع بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023 وهما، ساحل العاج، السنغال، بوركينا فاسو، مالي، ناميبيا، المغرب.

ولم تتمكن 7 منتخبات من حصد أي نقاط في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 وهما، غينيا بيساو، غانا، جامبيا، موريتانيا، تونس، جنوب أفريقيا، تنزانيا.

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