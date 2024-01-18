عمر مرموش: "لا نستطيع تقديم وعود بالحصول على كأس الأمم الإفريقية 2023"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رفض عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، إعطاء وعد بالحصول على لقب كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل أقصى ما لديه.

وقال مرموش خلال تسجيل تلفزيوني سابق: "لا نستطيع تقديم وعود بالحصول على كأس إفريقيا، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب".

واختتم مرموش: "هدفنا تصدر المجموعة أولا ثم استكمال المشوار حتى النهائي".

ويستعد منتخب لمواجهة غانا، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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