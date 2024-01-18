عمر مرموش: "طموحي الوصول مع آينتراخت لدوري أبطال أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، طموحه مع فريقه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن كريستيانو رونالدو مثله الأعلى.

وقال مرموش خلال تسجيل تلفزيوني سابق: "طموحي الوصول مع آينتراخت لدوري أبطال أوروبا و تسجيل 20 هدفا بالموسم الحالي".

واختتم مرموش: "أحلم بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو ورونالدينيو وأحب محمد صلاح من اللاعبين المصريين".

ويخوض منتخب مصر ثاني مبارياته في دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية، مساء اليوم، بمواجهة غانا.

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