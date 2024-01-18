جوردان هندرسون يغادر الاتفاق السعودي إلى أياكس أمستردام

الرياص - اسماء السيد - الرياض : سيترك لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جوردان هندرسون نادي الاتفاق السعودي بعد نصف موسم من صفقة انتقاله الباذخة، للانضمام إلى أياكس أمستردام الهولندي، بحسب ما كشف مصدر سعودي لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات رفض الكشف عن اسمه لانه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام "جاء هندرسون متأخراً في اليوم الأول من معسكر أبوظبي. تدرّب لفترة يومين ثم غاب عن تمارين الأمس متجهاً إلى دبي لخوض الفحوص الطبية مع أياكس".

تابع المصدر "برّر اللاعب رغبته بالرحيل بطلب مدرب المنتخب الإنكليزي (غاريث ساوثغيت) انتقاله إلى ناد أوروبي، كي يتمكن من حجز مكان في تشكيلته للمشاركة في كأس أوروبا" المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وبات هندرسون (33 عاماً) أوّل نجم يغادر الدوري السعودي بعد ثورة التعاقدات التي أبرمتها مجموعة من الأندية هذا الموسم، على غرار البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة، وسبقها تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتصف الموسم الماضي.

وجاءت صفقة قائد المنتخب الإنكليزي إلى الاتفاق، ثامن الدوري السعودي راهناً والذي يشرف عليه الإنكليزي ستيفن جيرارد، بعد حمله ألوان ليفربول منذ 2011 واحرازه معه ثمانية ألقاب من بينها الدوري الإنكليزي (2020) ودوري أبطال أوروبا (2019).

وفقاً لتقارير صحافية، تقاضى هندرسون 700ألف جنيه استرليني (881 ألف دولار) أسبوعياً مع الاتفاق، بعقدٍ يمتدّ حتّى ثلاثة أعوام.

وبعد 19 مرحلة على انطلاق الدوري السعودي، لم يجمع الاتفاق سوى 25 نقطة، بفارق 28 نقطة عن الهلال المتصدّر.