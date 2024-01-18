إمام عاشور: لدينا ذكريات غير جيدة أمام غانا واسم محمد صلاح يكفي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إمام عاشور نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم جاهزيته للمشاركة في مواجهة غانا التي ستجمع بين المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وقال إمام عاشور في تصريحات تليفزيونية اليوم: "لدينا ذكريات غير جيدة خلال مواجهات غانا لذلك علينا التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم واقتناص النقاط الثلاثة ".

وأضاف خط وسط نجم الأهلي: "أحب اللعب أمام اللاعبين الكبار، لا أشعر بالرهبة، والمباراة تكون مفتوحة، ودائمًا الأفضل هو من يفوز".

وتابع متحدثًا عن محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد المنتخب: " محمد صلاح اسمه في الملعب يكفي، لا غنى عنه، وتواجده سيمنحنا حافزًا أمام غانا".

موعد مباراة مصر وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3. بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب مصر وغانا في المجموعة الثانية

يتصدر منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر)، جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على غانا 2-1، بينما يحل منتخبا مصر وموزمبيق في المركزين الوصيف والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما.