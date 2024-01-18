"تغييرين فقط".. خطة نجم منتخب مصر السابق للفوز على منتخب غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ما يحتاجه منتخب مصر ضد غانا، مشيرا إلى أنه يجب الضغط في أول ربع ساعة.

وقال صلاح الدين عبر قناة أون تايم سبورتس: "تغييرين فقط يحتاجهم المنتخب ضد غانا في التشكيل الأساسي، مروان عطية على حساب محمد النني، وأحمد فتوح بدلاً من محمد حمدي ويبقى التشكيل كما كان أمام موزمبيق".

وأضاف: "المنتخب لازم يبدأ ضغط عالي أمام غانا أول ربع ساعة، بعدها ممكن تتراجع لكن وانت بتضغط مش واقفين نحلق على الكرة ونسيبهم يوصلوا للمرمى".

واختتم وليد صلاح الدين: "هناك قصور شديد في إدارة ملف المحترفين في مصر وغياب واضح للكشافين، مدربا ناميبيا وموزمبيق الأفضل في الجولة الأولى".

ويواجه منتخب مصر نظيره غانا، في العاشرة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

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