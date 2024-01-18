"مينفعش كدا".. شوبير يوجه رسالة قوية بشأن تشكيل مصر مع غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية للجماهير، بسبب الخلاف على تشكيل المنتخب الوطني في مواجهة غانا بكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب غانا، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في كوت ديفوار حاليا.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "فيه اسماء مافيش عليها خلاف في التشكيل الأساسي للمنتخب أمام غانا، طبعا محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم في خط الدفاع، ولكن نيجي بقى على أحمد حجازي فيه خلاف شوية لعدم جاهزيته التامة، وربما يتواجد ياسر إبراهيم".

أكمل: "بس الناس حاجه غريبة، عاوزين حجازي يتشال ويلعب ياسر إبراهيم ومحمد هاني يتشال ويلعب عمر كمال ومحمد حمدي يتشال ويلعب فتوح وزيزو يتشال ويلعب إمام عاشور، ومروان عطية مكان النني، ويشيل تريزيجيه ينزل عمر مرموش".

أوضح: "يعني الجمهور عاوز يعمل من 5 إلى 6 تغييرات، وده ما ينفعش طبعا، نعم كنا وحشين في المباراة الماضية، ولكن ده هيكل فريق ومينفعش يتفك كدا مرة واحدة".

وأتم تصريحاته: "أنا كل أملي في الله، أن المدير الفني روي فيتوريا، يختار التشكيلة الصحيحة، لأن كل واحد بقى عمال يقول رأيه، على هواه هو بس".

اقرأ أيضا:

قرار من وزير الرياضة بشأن مشاهدة مباراة مصر وغانا مجانا

حدث تاريخي للمصريين.. تفاصيل آخر مباراة بين منتخب مصر ومنتخب غانا

"إيه المشكلة لما صلاح يطلع".. إبراهيم حسن يوجه رسالة نارية قبل مواجهة غانا

كمبيوتر "أوبتا" يتوقع نتيجة مباراة منتخب مصر وغانا

غانا تمنح مشجعيها 400 دولار قبل مواجهة مصر.. ما السبب؟