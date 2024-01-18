كهربا: "مباراة غانا حياة أو موت، ونلعبها بروح الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن مواجهة غانا، مساء اليوم، في إطار الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال كهربا خلال تصريحات تلفزيونية: "مباراة غانا حياة أو موت، ونلعبها بروح الجمهور ليس بروح اللاعبين".

واختتم: "مواجهة غانا يجب أن نفوز بها لأجل الجماهير، بسبب المباريات السابقة أمامهم".

ويواجه منتخب مصر نظيره غانا، في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب "فيليكس هوفويت يوانيي"، بكوت ديفوار.

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