الامارات | كأس آسيا.. سقوط "نسور قاسيون" وتأهل "الكانغر" الأسترالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمنت أستراليا بلوغ دور الـ16 من كأس آسيا في كرة القدم، بفوزها على سوريا 1-0، اليوم الخميس، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل جاكسون إيرفاين هدف المباراة الوحيد والثاني له في النهائيات (60)، لتصبح أستراليا ثاني المتأهلين بعد قطر المضيفة.

والفوز هو الثاني لأستراليا في البطولة القارية بعد تغلبها على الهند 2-0 في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت على الأقل احتلال المركز الثاني، في حين بقي رصيد سوريا نقطة واحدة بعد تعادلها مع أوزبكستان سلباً.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تلتقي سوريا مع الهند الثلاثاء المقبل وأستراليا مع أوزبكستان في الوقت عينه.

وعلى الرغم من الخسارة لا زالت سوريا تملك الأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بعد إخفاقها في مشاركتها الست الأولى وذلك في حال فوزها على الهند في الجولة الاخيرة حيث سترفع رصيدها إلى 4 نقاط وتعزز حظوظها.