الامارات | منصور بن محمد يتوّج أبطال ماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين في نسخته الخامسة، الذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في مضمار المرموم، وهو الحدث الذي وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإدراجه ضمن أجندة فعاليات المركز كسباق سنوي يُنظم كل عام خلال مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة.

وشهد السباق الرئيس الذي قُسّم إلى فئتين، وزن الفردة، والوزن المفتوح، وامتد لمسافة 2 كيلومتر، مشاركة 26 متسابقاً من المقيمين في الدولة، والذين سبق لهم المشاركة في السباقين التمهيديين في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، إلى جانب المشاركة في رحلة الهجن في نسختها العاشرة لهذا الموسم، أو في المواسم السابقة، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وضمت المشاركة متسابقين من 17 دولة من بينها: السعودية، وهولندا، واستراليا، وبريطانيا، وأمريكا، وروسيا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا، والصين، وفرنسا، والبرازيل، والفليبين، وإستونيا، المكسيك، إيطاليا، ألمانيا، وبيلاروسيا.

وفي فئة الوزن المفتوح تمكنت الألمانية جيسا إجلينغ من تحقيق المركز الأول في السباق على ظهر المطية "الميل"، وجاء بالمركز الثاني البريطاني اليكسندر اوستروالد على المطية "شيبوب"، وبالمركز الثالث الفرنسي اليكسندر فيدوتوف على ظهر "الورل".

أما في فئة وزن الفردة الذي شهد منافسة قوية امتدت حتى الأمتار الأخيرة، جاءت الصينية "أليكسيس هو" في المركز الأول على ظهر المطية "مياس"، تلتها في المركز الثاني وبفارق ضئيل الأمريكية "مريم سهروردي" على ظهر "الوكري"، فيما ذهب المركز الثالث للفرنسية " مادو جروب" على ظهر المطية "شانوط".

نجاح كبير

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبدالله حمدان بن دلموك: يمتلك المركز الجهوزية العالية والخبرات اللازمة لإقامة كبرى الفعاليات المحلية، لاسيما تلك المرتبطة بتراث الأجداد بما فيها سباقات بالهجن، ويعود الفضل في ذلك إلى ما تتمتع به فرق العمل من خبرات متراكمة تمكنها من تحقيق رؤية وأهداف المركز في نشر وتعزيز التراث الوطني، واستدامة أحد أبرز السباقات التراثية في عالم الهجن.

وأضاف بن دلموك: "هدفنا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هو التميّز، ورفع الوعي المجتمعي تجاه الإرث الإماراتي الأصيل محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المرتبطة بتراث الأجداد، وتعد سباقات الهجن من أبرز الفعاليات التي تلقى شعبية كبيرة ومتابعة واسعة من أبناء الإمارات والجاليات المقيمة، وهو ما يمنح تلك البطولات جماهيرية واسعة تسهم في تعزيز التراث الوطني ونشره بين الأجيال".

ولفت الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى النجاح الكبير الذي حققته الدورة الحالية وما شهدته من تكامل جمع بين الموروث الشعبي المرتبط بالهجن، الثقافة المحلية والاستثمار في الرياضة.

صدارة ألمانية

من جانبها اعتبرت الألمانية جيسا إجلينغ التتويج عن سعادتها بالفوز بالسباق، مؤكدة أن فوزها بالمركز الأول جاء ثمرة جهود كل من عمل على تدريبها في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لافتة إلى قوة المنافسة التي شهدها السباق حتى الأمتار الأخيرة، وقدرتها على المشاركة والمنافسة على المراكز المتقدمة خلال السباقات المقبلة.