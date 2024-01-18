تطورات إصابة رونالدو قبل جولة الصين

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، غيابه عن التدريبات الجماعية.

وتواجد رونالدو في صالة الجيم، حيث غاب عن المران الجماعي لفريق النصر، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس الأربعاء.

وأوضحت صحيفة “الرياضية”، أن رونالدو اكتفى بأداء بعض التدريبات اللياقية داخل صالة الجيم لليوم الثاني على التوالي، وانتقل إلى العيادة من أجل تلقي العلاج.

اقرأ أيضًا.. نجم ليفربول السابق يصل أمستردام للانضمام إلى أياكس

ويستعد النصر السعودي لمواجهة نظيره شنغاي شنهوا، في جولة الصين الودية، يوم الأربعاء الموافق 23 يناير الجاري، وحتى الآن لم يتم تحديد موقف رونالدو من المباراة.

وشارك رونالدو مع النصر في الموسم الحالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال 18 مباراة، وسجل 20 هدفًا وصنع تسعة آخرين.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 46 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.