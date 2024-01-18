ليفربول يخطط لضم صفقة دفاعية من الدوري الألماني

يخطط نادي ليفربول لحسم صفقة دفاعية جديدة من الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم دفاعات الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب شبكة “سكاي ألمانيا” أن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع مدافع بروسيا مونشنجلادباخ ومنتخب اليابان، كو إتاكورا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأوضحت الشبكة الألمانية أن اللاعب الياباني لديه شرط جزائي قابل للتفعيل هذا الصيف بين 8.5 مليون يورو إلى 12.8 مليون يورو ويستهدف نادي ليفربول استغلاله لحسم الصفقة.

الجدير بالذكر أن، كو إتاكورا، يحظى باهتمام كبير من قبل توتنهام هوتسبير الإنجليزي بناءً على رغبة المدير الفني للفريق أنجي بوستيكوجلو.

ويحتل نادي ليفربول صدارة الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج” بالموسم الحالي، برصيد 45 نقطة.