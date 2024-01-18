"لا يوجد تآلف بين لاعبي غانا".. آخر كواليس مباراة منتخب مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تحدث أيمن مصطفى مراسل شبكة قنوات "أون تايم سبورت"، عن كواليس استعدادات المنتخب المصري لمواجهة غانا، في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.



وقال مصطفى: "لقاء المنتخب المصري ونظيره الغاني يحظى باهتمام كبير من قبل الإعلام والجماهير الغانية، حيث تواجد الإعلام بكثافة كبيرة في المران الأخير لكلا المنتخبين أمس، أن مدير المنتخب محمد غرابة قام بتقديم فلاش ميموري إلى مسؤولي فندق إقامة المنتخب، تحمل أغان وطنية لتحفيز اللاعبين قبل اللقاء المنتظر".



وأضاف: " وسائل الإعلام المختلفة، أجمعت أمس على واقعية تصريحات المدير الفني للمنتخب روي فيتوريا واللاعب محمد الشناوي، أن المؤتمر الصحفي للمنتخب الغاني شهد العديد من المشادات بين المدير الفني للمنتخب الغاني كريس هوتن والإعلام الغاني، حيث يعتبر الإعلام الغاني أن اللاعبين ليس لديهم انتماء قوي للمنتخب".



وواصل: "أن المدير الفني للمنتخب الغاني أكد على العلاقة الجيدة بينه وبين كل لاعبي المنتخب، لا يوجد روح من الألفة بين لاعبي المنتخب الغاني داخل المعسكر، وأنهم أتون لتأدية فترة ثم يعودون إلى فرقهم مرة أخرى في أقرب وقت".



واختتم مصطفى: " أنه من المتوقع أن يجري فيتوريا تغيرين أو ثلاثة على تشكيلة المنتخب المصري عن تشكيلته في اللقاء الماضي أمام موزمبيق، خلال مواجهة غانا اليوم".



ويواجه منتخب مصر نظيره غانا، في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.



اقرأ أيضًا:

الزمالك يغادر إلى الإمارات للمشاركة في بطولتين (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صدام كوت ديفوار ونيجيريا.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تغييرات للتصحيح.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة غانا (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)