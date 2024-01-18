حقيقة إصابة لاعب مالي بالملاريا قبل مواجهة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

شهد منتخب مالي المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في كوت ديفوار، إصابة مدافعه موسى ديارا بالملاريا، واستبعد اللاعب من المباراة السابقة ضد منتخب جنوب أفريقيا.

وتعرض لاعب المنتخب الآخر ايفاس بيسوما للإصابة بالملاريا هو الآخر، وتعافى قبل المشاركة في المباراة الافتتاحية، وشارك لمدة 60 دقيقة.

ويواجه منتخب مالي نظيره تونس، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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