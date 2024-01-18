رالي دكار: تحطم آمال لوب بالفوز باللقب

الرياص - اسماء السيد - ينبع (السعودية): فقد الفرنسي سيباستيان لوب أي أمل بإحراز لقب رالي دكار الصحراوي لأول مرة في مسيرته الأسطورية، وذلك نتيجة توقفه الخميس خلال المرحلة الحادية عشرة قبل الأخيرة من النسخة السادسة والأربعين والمقامة بين ينبع والعلا، ما يشرع الباب أمام الإسباني كارلوس ساينس لنيل اللقب للمرة الرابعة.

مشكلة

وتوقف سائق برودرايف لأكثر من ساعة خلال المرحلة الحادية عشرة الممتدة لمسافة 587 كلم، بينها 480 كلم مرحلة خاصة للسرعة، وذلك بسبب مشكلة في نظام التعليق الأمامي الأيمن، وتحديداً "الذراع المثلث الأساسي في الجهة الأمامية اليمنى" وفق ما أعلن المنظمون.

وتوقف الفائز ببطولة العالم للراليات (دبليو آر سي) تسع مرات، بعد اجتيازه 132 كلم من المرحلة الخاصة الحادية عشرة، ما سمح لساينس الذي انطلق بعده بعشر دقائق، في تجاوزه على المسار.

وانتظر الفرنسي طويلاً وصول شاحنة الصيانة التابعة لفريقه البحرين رايد إكستريم من أجل اصلاح المشكلة.

لكن النجدة جاءت في النهاية من شاحنة الصيانة الخاصة بالفريق الصيني يونشيانغ الذي تزوده برودرايف بالسيارات في دكار، ما سمح للوب باستئناف الرالي متأخراً بفارق ساعة و16 دقيقة و26 ثانية عن ساينس بحسب نقطة التوقيت الموجودة في الكيلومتر الـ139 من المرحلة الحادية عشرة.

"فكرنا في عدم الانطلاق مجدداً"

قال لوب عقب وصوله إلى خط النهاية "كانت بداية اليوم سيئة. لقد اصطدمنا بحجر غير منظور خلف قمة. لقد كانت ضربة قوية. تعرض للمشكلة ذاتها بعض المشاركين ومنهم من عانى من حالة إنثقاب للإطار"... لقد التوى الذراع المثلث".

وتابع "حتى أننا فكرنا في عدم الانطلاق مجدداً، في انتظار شاحنة المساعدة الخاصة بنا، وترك السيارة والعودة (إلى مخيّم المبيت). ولحسن الحظ، كان زميلنا الصيني (يونشيانغ زي) يحمل الذراع المثلث. لذلك تمكنا من اصلاح المشكلة والانطلاق مجددا".

وتراجع لوب للمركز الثالث في الترتيب العام، فيما قال ملاحه البلجيكي فابيان لوركان ممازحاً "الوصول في المركز الثالث؟ الأمر يناسبني لاني لا أريد أن انهي الرالي في المركز الثاني للمرة الثالثة".

ساينس للقب رابع!

وبذلك، حسم ساينس نظرياً اللقب الأول والأخير لأودي في دكار، وذلك بعد قرار الصانع الألماني الانسحاب من الراليات الصحراوية من أجل تركيز جهوده على المشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد بدءاً من موسم 2026.

وعزز ساينس صدارته للترتيب العام متقدماً بفارق ساعة و27 دقيقة عن وصيفه الجديد البلجيكي غيوم دي ميفيوس (تويوتا أوفردرايف رايسينغ) الذي استفاد من انهاء المرحلة في المركز الثاني خلف زميله الفرنسي غيرلان شيشوري صاحب أسرع توقيت، للتقدم في الترتيب مستفيداً أيضاً من المشاكل التي عانى منها زميله الآخر البرازيلي لوكاس مورايس.

في المقابل، تراجع لوب للمركز الثالث متأخرا بفارق ساعة و36 دقيقة.

ويسير "الماتادور" الإسباني نحو تتويجه الرابع في مسيرته بعد أعوام 2010 و2018 و2020.

قال ساينس "منذ اللحظة التي رأينا فيها سيب متوقفا على حافة المسار، قررنا عدم المخاطرة".

وتابع "إذا خسر (لوب) ساعة واحدة، فلن أحتاج لاعتماد القيادة المتسرعة غدا".

وأضاف "على الرغم من الفارق الكبير لصالحي في صدارة الترتيب، إلا أنني أعرف جيدا هذه المواقف التي يتعيّن علينا فيها إنهاء الرالي بداية، وسنحاول القيام بذلك غدا".

برابيك يتمسك بالصدارة

في فئة الدراجات النارية، تمسك الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بصدارةالترتيب العام بعدما حلّ ثانياً في المرحلة بفارق 32 ثانية عن وصيفه في الترتيب والأسرع في المرحلة البوتسواني روس برانش (هيرو).

قال برانش "لقد سارت الأمور بشكل أفضل بكثير من الأمس، كان هناك الكثير من الحجارة. قدّم ريكي أداء رائعا خلال الرالي، وهو يستحق ترتيبه (...) وهذا يمنحني الحافز للعودة العام المقبل".

من ناحيته، قال برابيك الذي يتقدم على برانش بفارق 10.22 دقائق في الترتيب العام "لقد أوشكنا على الوصول، ولا تزال هناك مرحلة واحدة متبقية. هاجم روس كثيراً اليوم".

ووصل الدراج الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) ثالثاً مع نهاية المرحلة، ليعزز مركزه الثالث في الترتيب العام.

وواجه الدراج التشيلي إيغناسيو كورنيخو (هوندا) مشكلة مع مخضة الوقود، ما قضى على آماله بالبقاء ضمن دائرة الثلاثة الأوائل، ليتأخر في المركز الرابع بفارق 38.44 دقيقة.

وتختتم النسخة السعودية الخامسة من الرالي الصحراوي الشهير الجمعة بمرحلة لمسافة 175 كلم من التسابق في ينبع.

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1 الاسباني كارلوس ساينس (أودي) 46.23:47 ساعة

2 البلجيكي غيوم دي ميفيوس (أوفردرايف رايسينغ) بفارق 1.27:06 ساعة

3 الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بفارق 1.36:02 ساعة

4 الفرنسي غيرلان شيشوري (أوفردرايف رايسينغ) بفارق 1.42:20 س

5 التشيكي مارتن بروكوب (أورلن جيبوكار) بفارق 2.17:47 س

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) 49.37:57 ساعة

2 البوتسواني روس برانش (هيرو موتورسبورت) بفارق 10:22 دقائق

3 الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) بفارق 14:31 دقيقة

4 التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو (هوندا) بفارق 38:44 د