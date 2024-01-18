أحمد ياسر ريان يحتفل على طريقة زوجته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة احتفال أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، بهدفه في شباك الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس بكأس الرابطة المصرية.

واحتفل أحمد ياسر ريان بهدفه في شباك الإسماعيلي، على طريقة زوجه علياء الزنوكي، التي تلعب في صفوف زد لكرة القدم النسائية.

وفاز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة.

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