التعادل الإيجابي يحسم مباراة فلسطين والإمارات بكأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة فلسطين والإمارات التي أقيمت اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وتعادل منتخب فلسطين مع نظيره الإمارات بنتيجة 1-1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا على ملعب الجنوب.

سجل هدف الإمارات، سلطان الأميري في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول.

طرد مباشر للاعب المنتخب الإماراتي "خليفة الحمادي" في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تعادل فلسطين، بدر ناصر "هدف ذاتي" في الدقيقة 50 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذا التعادل، رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا، بينما احتلت فلسطين المركز الثالث برصيد نقطة.

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