الامارات | خالد عيسى يتحسر على التعادل مع فلسطين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب حارس مرمى المنتخب الوطني خالد عيسى عن حسرته من نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 أمام فلسطين ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وقال في حديثه لقناة "أبوظبي الرياضية": "(هاردلك) لنا وللجماهير، ومبروك لنا بالوقت نفسه على الروح القتالية التي خضنا بها المباراة وهي ما كنا نحتاجه".

وحول أهمية المواجهة القادمة أمام إيران في ختام مرحلة دوري المجموعات، قال: "نعد الجماهير بأن نظهر بشكل أفضل في مباراة ايران، ونأمل في أن ننجح في الحصول على بطاقة التأهل".