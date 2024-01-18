الامارات | خالد عيسى يتحسر على التعادل مع فلسطين

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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيسى يتحسر على التعادل مع فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب حارس مرمى المنتخب الوطني خالد عيسى عن حسرته من نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 أمام فلسطين ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.
وقال في حديثه لقناة "أبوظبي الرياضية": "(هاردلك) لنا وللجماهير، ومبروك لنا بالوقت نفسه على الروح القتالية التي خضنا بها المباراة وهي ما كنا نحتاجه".
وحول أهمية المواجهة القادمة أمام إيران في ختام مرحلة دوري المجموعات، قال: "نعد الجماهير بأن نظهر بشكل أفضل في مباراة ايران، ونأمل في أن ننجح في الحصول على بطاقة التأهل".
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