فلسطين تهدر فوزاً مستحقاً أمام الإمارات وفرصة التأهل قائمة

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل منتخب فلسطين مع نظيره الإماراتي في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بنتيجة 1-1 اليوم الخميس على استاد الجنوب ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وبدأ المدرب التونسي مكرم دبوب بتشكيلة فلسطينية برسم 4-4-2، فيما فضّل البرتغالي باولو بينتو اللعب بأسلوب 4-2-3-1، وتقدّم منتخب الإمارات في الدقيقة 23 عبر سلطان الأميري رغم أن الأبيض لم يظهر بمستوى جيد ولم يشكل خطورة تذكر على مرمى الحارس إكرام رامي حمادة.

وتحصّل منتخب فلسطين على فرصة لمعادلة الكفة في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، حين ارتكب خليفة الحمادي خطأ على المهاجم عدي الدباغ لكن تامر صيام أهدر الفرصة، حين تصدى لها الحارس الإماراتي المميز خالد عيسى.

وزاد منتخب فلسطين ضغطه في الدقائق التالية وكان الأمر كذلك في الشوط الثاني، حيث هيمن عليه بشكل كبير، لاسيما إثر طرد خليفة الحمادي في الشوط الأول، وكان له ما أراده حين جاء هدف التعادل في الدقيقة عبر بدر ناصر الذي وضع الكرة في شباك منتخب بلاده الإمارات عن طريق الخطأ.

ووصلت نسبة الاستحواذ في الشوط الثاني للمنتخب الفلسطيني إلى 73%، وكان صاحب الخطورة الكبيرة، لكن التسرّع والحظ في بعض الأوقات حرماه من تحقيق فوزٍ مستحق بينما وجد منتخب الإمارات غير قادرٍ على الخروج من مناطقه رغم تبديلات بينتو التي لم تقدم الإضافة.

ورفع منتخب الإمارات رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط بعدما كان قد فاز في المباراة الأولى على حساب هونغ كونغ، فيما بات رصيد فلسطين نقطة واحدة، وستكون حظوظه كبيرة للتأهل للدور المقبل بحال فوزه على هونغ كونغ في الجولة الثالثة.

(وكالات)