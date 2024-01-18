فيران توريس يسجل هدف تعادل برشلونة أمام سالامانكا

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك فريق برشلونة التعادل أمام أونيونيستاس سالامانكا، في المباراة المقامة بينهما ببطولة كأس ملك إسبانيا ضمن مباريات دور الـ16.

وتمكن فيران توريس من تسجيل هدف التعادل حيث استغل غياب الرقابة الدفاعية وانطلق بالكرة وسدد في شباك سالامانكا ليسجل التعادل بالدقيقة 45.

وكان سالامانكا تقدم بهدف أول في الدقيقة 31 عن طريق ألفارو جوميز من تسديدة على الطائر.

وكان برشلونة قد فاز في مباراته الأولى ضد بارباسترو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما أقصى سالامانكا فريق فياريال بركلات الترجيح.

تشكيل برشلونة لمواجهة سالامانكا

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

في خط الدفاع: هيكتور فورت، جوليس كوندي، أندرياس كريستنسن، وأليخاندرو بالدي.

في خط الوسط: أوريول روميو، فيرمين لوبيز، وسيرجي روبيرتو.

وفي خط الهجوم: فيران توريس، فيتور روكي، وجواو فيليكس.