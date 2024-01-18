الاتفاق السعودى يعلن رحيل جوردان هندرسون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتفاق السعودي رحيل جوردان هندرسون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالتراضي.

وجاء رحيل هندرسون سريعان عن الدوري السعودي حيث انضم في الصيف الماضي في صفقة مدوية.

وأوضح سامر المسحل رئيس نادي الاتفاق للموقع الرسمي للنادي"أولًا، يود النادي أن يشكر جوردان على جهوده ويتمنى له التوفيق في مستقبله. نحن دائمًا نحترم لاعبينا. يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، دون أي تأخير أو تشتيت إضافي، تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح جوردان".

وشدد رئيس النادي، سامر المسحل، على أن هذا الدوري صعب للغاية وأداء الفريق الذي يتوقعه النادي في النصف الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد يتطلب تضافر جهود الجميع ووقوفهم خلف الفريق وتقديم أداء جماعي مميز من كامل العناصر من لاعبين وإداريين وفنيين. ويتطلع النادي إلى استعادة الزخم بدايةً من معسكر الفريق الشتوي في دولة الإمارات.