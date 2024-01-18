أتلتيكو مدريد يتقدم وأوبلاك يمنح التعادل لـ ريال مدريد في شوط أول مثير

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل الإيجابي على أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المقامة لحساب منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بادر أتلتيكو مدريد بالتسجيل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، عن طريق اللاعب صموئيل لينو بعد خطأ من رودريجر لاعب ريال مدريد ولم يدم تفوق أتلتيكو مدريد كثيرًا، حيث نجح النادي الملكي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلَا من الضائع للشوط الأول بعد خطأ كبير من حارس أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، بعد تسديدة من فينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجير، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا ، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.