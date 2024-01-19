الامارات | إصابة محمد صلاح ومنتخب مصر في خطر بكأس الأمم الإفريقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المنتخب المصري لموقف صعب وقاسي في الشوط الأول من مباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تعرض نجم وهداف وقائد الفريق محمد صلاح للإصابة في أخر الشوط الأول وطلب التغيير ليخرج من المباراة.

وبعد لحظات من خروج محمد صلاح، نجح المنتخب الغاني في إحراز هدفه الأول بالوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق نجم الدوري الإنجليزي محمد قدوس، لينهي المنتخب الغاني الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل.

وظهر من إصابة محمد صلاح، إنها في العضلة الخلفية، حيث خرج ماشيا من ملعب المباراة عقب إعطاء شارة القيادة للاعب أحمد حجازي، واشترك اللاعب مصطفى فتحي بدلا من صلاح في المباراة، التي تشهد تأزم موقف منتخب مصر إذا خسر المباراة، حيث سيبقى على نقطة واحدة من مباراتين بينما سيتقدم منتخب إلى النقطة 3.