الامارات | ألقاب شعبية لمنتخبات آسيا.. «ذئاب» و«أسود» و«تنين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتفاءل جماهير المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس آسيا لكرة القدم «قطر 2023»، بألقابها التي اشتهرت بها، وأغلبها مشتق من ألوان قمصانها، أبرزها «الأبيض» الذي يرمز للمنتخب الإماراتي، و«العنابي» القطري، وأخرى تحمل شعارات القوة مثل «الصقور الخضر» السعودي، و«الذئاب البيضاء» لمنتخب أوزبكستان، و«التنين» لمنتخب الصين، و«الفهود الزرقاء» للمنتخب الهندي وغيرها.

«الإمارات اليوم» ترصد الأسماء الشعبية التي تشتهر بها منتخبات كأس آسيا، في نسختها الحالية، على النحو الآتي:

المجموعة الأولى

العنابي (قطر): يرتدي المنتخب القطري اللون العنابي الشهير بـ«الأدعم»، والمشتق من العلم الوطني للبلاد.

الأرز (لبنان): يعرف المنتخب اللبناني باسم «الأرز»، وهي شجرة تعد رمزاً وطنياً، وتظهر في علم لبنان.

التنين (الصين): يمثل «التنين» رمزاً مهماً في الثقافة الصينية، ويظهر غالباً في المهرجانات والاحتفالات.

التاج (طاجيكستان): يزين التاج علم طاجيكستان، ويمثل رمزاً للشعب الطاجيكي.

المجموعة الثانية

سوكرووس (أستراليا): يشتهر المنتخب الأسترالي باسم (سوكرووس) الذي يجمع بين كلمتي كرة القدم و«الكنغر».

نسور قاسيون (سورية): شبه لاعبو المنتخب السوري بالنسور التي تحلق فوق جبل قاسيون المطل على دمشق.

الذئاب البيضاء (أوزبكستان): وهي رمز وطني لأوزبكستان، لذلك يحرص المنتخب الأوزبكي على ارتداء القميص الأبيض.

النمور الزرقاء (الهند): يحمل النمر البنغالي دلالات قدسية في الهند، إلى جانب صفاته كحيوان قوي وشرس وسريع الحركة.

المجموعة الثالثة

الأبيض (الإمارات): يشتهر المنتخب الإماراتي بـ«الأبيض»، تيمناً بلون قميصه منذ تأسيسه.

التنانين (هونغ كونغ): التنين هو رمز مهم في الثقافة الصينية، ويستخدمه أيضاً سكان هونغ كونغ لإظهار فخرهم.

الفدائي (فلسطين): جاء تسمية «الفدائي» للنضال الشعبي الفلسطيني، والتحديات الصعاب التي يواجهها المنتخب.

تيم ملي (إيران): يطلق على المنتخب الإيراني اسم (تيم ملي فوتبال مردان إيران) الذي يعني باللغة الفارسية «المنتخب القومي».

المجموعة الرابعة

أسود الرافدين (العراق): نسبة إلى الأسد الآسيوي أو أسد بلاد ما بين النهرين، وما يتمتع به من أهمية كبيرة في الثقافة العربية والإسلامية.

ساموراي (اليابان): يعرف بمنتخب «الساموراي» نسبة إلى محاربي اليابان القدماء المعروفين بالقوة والصبر وحب النصر.

جارودا (إندونيسيا): يمثل «جارودا» مخلوقاً أسطورياً نصفه إنسان، ونصفه الآخر طائر، له جسد ذهبي، ووجه أبيض، ويعد رمزاً وطنياً.

المحاربون الحمر (فيتنام): لقب رمزي وثوري، ويوصف لاعبو المنتخب بالمحاربين، كونهم يدافعون عن ألوان بلدهم.

المجموعة الخامسة

الأحمر (البحرين): أطلق عليه هذا الاسم نسبة لأحد لوني العلم الوطني للبحرين، بجانب حرص المنتخب على ارتداء قميص باللون الأحمر.

النشامى (الأردن): هم الرجال الأقوياء الذين يملكون الروح والعزيمة والشهامة والتحدي، لتطلق هذه التسمية على المنتخب الأردني.

الشمشون (كوريا الجنوبية): لقّب المنتخب الكوري الجنوبي بـ«الشمشون»، وتعني المحارب الشجاع الذي لا يهاب أحداً.

نمور الملايو (ماليزيا): نسبة لنمر ملاوي المهدد بالانقراض، ويعيش في شبه الجزيرة الماليزية، ويعد رمزاً وطنياً في ماليزيا.

المجموعة السادسة

الصقور الخضر (السعودية): الصقر رمز مهم في الموروث السعودي والعربي، أما الخضر فنسبة للون العلم السعودي.

الأحمر أو الخنجر (عمان): يلقب المنتخب العماني بالأحمر نسبة لأحد ألوان علم البلاد، كما يطلق على المنتخب أيضاً اسم الخنجر الذي يتزين به الرجل العماني.

الصقور البيضاء (قيرغيزستان): الصقر هو طائر مهم في حياة البدو في قيرغيزستان، الذين طافوا سهول آسيا الوسطى.

فيلة الحرب (تايلاند): ينظر للفيل في تايلاند على أنه رمز القوة والصلابة، لذلك يطلق على منتخب الكرة اسم «فيلة الحرب».