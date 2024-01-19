الامارات | 412 لاعباً يتنافسون على ألقاب «بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ، التي تقام بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وتمتد منافساتها حتى الأحد المقبل، وتقام في فيستيفال دبي أرينا. ويشارك في البطولة بعد إغلاق عمليات التسجيل 412 لاعباً ولاعبة، يمثلون 40 نادياً على مستوى الدولة في واحدة من أكبر المشاركات، والأولى من نوعها التي تقام وسط تفاعل مميز من جميع الأندية داخل الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 10 سنوات إلى 19 عاماً، وذلك في نوعين من المنافسات (بوينت فايت وكي 1) حيث تضم منافسات البوينت فايت ست فئات عمرية، فيما تضم منافسات «كي 1» أربع فئات عمرية.

واكتملت عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين التي أقيمت، أمس، في فندق هوليدي آن فيستيفال دبي. وتنطلق البطولة اليوم من خلال الأدوار التأهيلية، وتقام من الساعة الثالثة ظهراً إلى التاسعة مساء.