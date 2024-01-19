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الامارات | 10 أرقام استثنائية في كأس أمم إفريقيا

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام استثنائية في كأس أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة في ضيافة ساحل العاج، العديد من الأرقام المثيرة والاستثنائية، إلى جانب حصيلة عربية مخيبة، باستثناء المنتخب المغربي الذي حقق بداية مثالية بالفوز بثلاثية نظيفة على تنزانيا أول من أمس.

وشهدت ضربة البداية للنسخة الـ34 أرقاماً وإحصاءات بعضها كان صادماً لمنتخبات تونس والجزائر ومصر، فيما ابتسمت لمنتخبي ناميبيا وموزمبيق، كما شهدت الجولة الأولى غزارة تهديفية، حيث لم تنته أي مباراة بالتعادل السلبي. وتستعرض «الإمارات اليوم»، أبرز الأرقام والإحصاءات التي خرجت بها الجولة الأولى في النقاط الـ10 التالية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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