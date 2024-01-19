منتخب مصر الأولمبي يؤدى تدريبا خفيفا استعدادا لودية العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أدى المنتخب الأوليمبي تدريبا خفيفا اليوم، استعدادا للقاء العراق وديا يوم السبت المقبل فى ثاني مبارياته فى معسكره الجاري بالإمارات والذى يأتي ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ويتطلع ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لتخقيق أقصي استفادة فنية من سلسلة المباريات الودية التى بدأها المنتخب بالتعادل السليي مع قطر بملعب الشهامة ،كما يحرص ميكالى على منح اللاعبين جمل خططية تساعدهم على تنفيذ فكره والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين بشكل عام .

المنتخب الأولمبي يتعادل مع قطر وديا في معسكر دبي

وكان المنتخب الأوليمبي قد تعادا مع نظيره القطري سلبيا فى المباراة الودية الدولية التي جمعت الفريقين باستاد الشهامة خلال المعسكر الذي يؤديه الفراعنة استعدادا للأولمبياد "باريس 2024"، بينما يستعد منتخب قطر لخوض بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد.

قدم المنتخب الأوليمبي مباراة جيدة، سيطر خلالها على مجريات اللعب لكن دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف، ولعب قطر معظم الأوقات مدافعا.

بدأ المنتخب الأوليمبي المباراة بتشكيل ضم: حمزة علاء في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمود صابر ومحمود جهاد ومحمد شحاتة في خط الوسط، ومصطفى ميسي وأحمد عاطف قطة تحت رأس الحربة أسامة فيصل، وشهد الشوط الثاني مشاركة أحمد حمدي وماجد هاني وحسام أشرف وعمر خضر ومحمد مغربي ومحمد محمود وأحمد رضا.