موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني المصري مع كاس فيردي يوم الأثنين المقبل في الجولة الختامية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتنطلق مباراة مصر مع كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وخاض المنتخب الوطني المصري مباراتين في المجموعة الثانية حتى الآن حيث تعادل في المباراة الأولى مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، وتعادل بنفس النتيجة مع غانا في المباراة الثانية.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة برصيد ثلاثة نقاط.

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