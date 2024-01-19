"سيد العاطفي".. كيف علقت الجماهير على تعادل مصر وغانا؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تعادل منتخب مصر مع غانا، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وعلقت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أداء المنتخب، مستخدمة العديد من اللقطات الطريفة في المسلسلات والأفلام.

وعلق أحد الجماهير في إشارة إلى تصريح كلوب السابق، بأنه يريد خروج منتخب مصر من البطولة، وأضاف مشجع آخر من فيلم "سيد العاطفي": "الجول الأول اتصدمت، مفاجأة غير متوقعة بالمرة".

واستخدم مشجع آخر صورة الفنان عادل إمام جوار أوناحي لاعب منتخب المغرب، وكتب: "عودة العلاقات"، هذا بعد تصريحات الأخير عن المنتخب الوطني ومتابعته المباراة.

وأضاف آخر تعليق من مسلسل "راجل وست ستات"، وكتب: "أحسن توالت"، وعلق آخر على أداء تريزيجية: "أنا مش بتاع اسيستات، بس جاتلي صفقة فرصة هدف وأعمل اسيست، أقول لا يا أخواتي".

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