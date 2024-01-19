ريال مدريد يودع كأس إسبانيا برباعية من أتلتيكو

ياسر رشاد - القاهرة - ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16، بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

شهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقي حيث بدأ أتلتيكو مدريد التهديف فى المباراة عن طريق سامويل لينو، فى الدقيقة 39 وأدرك ريال مدريد التعادل فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بالشوط الأول، عن طريق أوبلاك حارس أتلتيكو بالخطأ فى مرماه.

تقدم أتلتيكو مدريد مرة أخرى عن طريق ألفارو موراتا بالهدف الثاني فى الدقيقة 57 ونجح ريال مدريد فى إدراك هدف التعادل عن طريق مهاجمه البديل خوسيلو فى الدقيقة 82، لينتهى الوقت الأصلى من اللقاء بالتعادل الإيجابي 2 - 2، وتذهب المباراة للأشواط الإضافية.

في الأشواط الإضافية زاد ضغط أتلتيكو مدريد وخطف هدف ثالث عن طريق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان فى الدقيقة 100، بطريقة رائعة، واختتم ريكيلمي رباعية الروخى بلانكوس فى الدقيقة 119 من عمر اللقاء.