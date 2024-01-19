الامارات | فترة الغياب قد تكون صادمة.. تفاصيل إصابة محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل إصابة النجم محمد صلاح التي أدت إلى خروجه من مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا.

ونقل موقع فيلغول تصريحات لطبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا، الذي قال إن صلاح يعاني من بعض الألم في العضلة الخلفية.

ويخوض "الفراعنة" مواجهة مصيرية الإثنين المقبل ضد الرأس الأخضر لتحديد موقف الفريق من تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ 16.

وسيخضع نجم ليفربول للفحص الطبي اليوم الجمعة لتحديد حجم إصابته، إذ تختلف مدة الشفاء الإصابة في العضلة الخلفية وفقاً إذا كان الألم بسيط أو يصل إلى درجة التمزق.

ووفقاً لأطباء مختصون في إصابات الرياضيين فإن فترة الشفاء تختلف من تمزق العضلات حسب العضلة المصابة وحسب شدة الإصابة وغيرها من العوامل، وتستغرق عملية شفاء تمزق العضلات الخفيفة فترة تتراوح بين 3-6 أسابيع أو 6-8 أسابيع، بينما تستغرق عملية شفاء حالات تمزق العضلات الشديدة مدة قد تصل إلى بضعة أشهر.