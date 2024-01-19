الامارات | عقب رحيل هندرسون.. الاتفاق يمدد عقد جيرارد حتى 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدّد نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم عقد مدربه الانجليزي ستيفن جيرارد حتى عام 2027، وذلك بعد دقائق قليلة من إعلان زميله السابق في ليفربول الرحيل الى أياكس الهولندي.

وتولى جيرارد (43 عامًا) القيادة الفنية للنادي السعودي في يوليو في عقد لسنتين حيث يحتل فريقه حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي متأخرا بفارق 28 نقطة عن الهلال المتصدر.

ونشر الاتفاق عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو يؤكد تجديد عقد مدربه، وارفقه بعبارة "المشروع مستمر مع جيرارد حتى 2027".

من ناحيته، قال قائد منتخب إنجلترا السابق جيرارد في بيان "إنه امر ممتع جدا لي ولعائلتي ونشعر بأنه اعتراف بالمجهود الكبير والالتزام".

وتابع "عرفنا في البداية انّها وظيفة كبيرة ومليئة بالتحدي، لكنّ الكثير تم انجازه".

وأضاف "اتفهم الموقف، هو عمل قائم على النتائج. لا اخذ شيئا على سبيل المضمون. اتفهم اين نحن في الدوري، لكنني واثق بأننا سنتطور".

وفي وقت سابق من الخميس، غادر هندرسون (33 عاما) صفوف الاتفاق بعد ستة اشهر فقط على انضمامه لينضم رسميًا الى أياكس الهولندي.

وكان هندرسون، وهو قائد سابق لليفربول ايضا، يتقاضى مبلغ 887 ألف دولار أميركي أسبوعيا في المملكة الغنية بالنفط.