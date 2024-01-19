الامارات | البحرين يطلب تعديل أوضاعه في كأس آسيا أمام ماليزيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار لا بديل عن الفوز يلتقي ‏المنتخب البحريني نظيره الماليزي غدا السبت في الجولة الثانية من مباريات ‏المجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم في قطر.‏

واستهل المنتخب البحريني مشواره في البطولة القارية بخسارة قاسية أمام كوريا ‏الجنوبية 1 / 3 في الوقت الذي سقطت فيه ماليزيا على يد الأردن صفر/ 4، ‏وبالتالي فإن المواجهة بينهما لا تقبل القسمة على اثنين.‏

ويعاني منتخب البحرين من أزمة على مستوى خط دفاعه بعد إصابة أمين بن ‏عدي في الكاحل خلال مواجهة مباراة كوريا الجنوبية ، وتأكد غيابه لنحو شهرين.‏

لكن منتخب البحرين يتسلح بالتاريخ في مواجهات ماليزيا، حيث حقق سبعة ‏انتصارات مقابل هزيمتين وثلاثة تعادلات خلال 11 مواجهة مباشرة سابقة جمعت ‏بينهما.‏

ورغم الظروف التي يمر بها معسكر المنتخب البحريني، لكن المدرب خوان ‏أنطونيو بيتزي يضع في اعتباره أن أي نتيجة بخلاف الفوز على ماليزيا قد تعني ‏انتهاء مساعي الفريق في التأهل للدور التالي، قبل المواجهة العربية الخالصة ‏التي تجمعه بالأردن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.‏

وظهرت علامات الغضب على بيتزي بعد المواجهة أمام كوريا الجنوبية، حيث ‏قال "أشعر بالإحباط، كنت أتمنى الخروج بنتيجة إيجابية... لاحت لنا بعض ‏الفرص بعد تسجيل كوريا الهدف الأول، لكننا لم نستغلها".‏

وأضاف "نسعى جاهدين لتقديم أقصى ما بوسعنا في المباراتين المقبلتين، وهدفنا ‏التأهل للدور المقبل‎".‎

كما خيم الحزن أيضا على عبد الله الحشاش صاحب الهدف الوحيد أمام كوريا ‏الجنوبية، قبل أن يوجه اعتذاره للشعب البحريني على الخسارة القاسية.‏

وقال الحشاش: "المباريات الافتتاحية تكون صعبة دائما، لكن تتبقى مباراتان ‏أمامنا... ننتظر مساندة الجماهير البحرينية، ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا. ‏أتمني أن نفوز بالمباراتين والتأهل للدور التالي".‏

وودع منتخب البحرين المونديال الآسيوي 4 مرات من الدور الأول في أعوام ‏‏1988 ‏و2007 و2011 و2015، بينما عبر للدور الثاني في النسخة الأخيرة ‏عام ‏‏2019 بالإمارات، وخرج بصعوبة بالغة أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16.‏

وفي قمة مباريات المجموعة، يلتقي غدا أيضا المنتخب الأردني مع نظيره ‏الكوري، وسط معنويات مرتفعة في المعسكرين بفضل محصلة الجولة الأولى.‏

والتقى الفريقان سبع مرات من قبل حيث فازت الأردن مرتين مقابل ثلاثة ‏انتصارات لكوريا وتعادلا مرتين.‏

وستكون المواجهة الثامنة بين الفريقين حاسمة، حيث سيصعد الفائز بها لدور ‏الـ16 مباشرة، بينما التعادل سيؤجل مصيرهما حتى الجولة الأخيرة.‏

ولم يتضح بعد مصير محمود مرضي‏ من المشاركة أمام كوريا بعد تعرضه ‏للإصابة عقب تسجيله هدفين في شباك ماليزيا.‏

وقال حسين عموتة مدرب منتخب الأردن بشأن مرضي " هو لاعب مهم جداً ‏بالنسبة للفريق، لقد تعرض لكدمة ويحتاج بعض الراحة، ‏سنحاول استعادته ‏للمواجهة المقبلة ولدينا الوقت الكافي لذلك".‏

وأضاف عموتة في مؤتمر صحفي ‏‎"‎من الأفضل أن نواجه منتخب كوريا بهذا ‏الانتصار الذي منحنا التحفيز المعنوي اللازم، لكن علينا أن نحلل اللقاء أمام ‏ماليزيا ونحاول إصلاح بعض الملاحظات في الجانب الدفاعي، وتحديداً في ‏الشوط الثاني لتجنب ذلك في بقية طريق دور المجموعات".‏

من جانبه قال موسى التعمري جناح مونبلييه الفرنسي الذي سجل هدفين في ‏شباك ماليزيا "كل مواجهة في كأس آسيا لها طابع خاص ولها متطلباتها ‏الخاصة، وعلينا أن نسير خطوة بخطوة في هذه البطولة، حيث نأمل أن نواصل ‏حصد النتائج الإيجابية والتأهل عن هذه المجموعة إلى الدور المقبل".‏