غدا.. منتخب مصر الأولمبي يواجه العراق وديا استعدادا لباريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب العراق وديا غدا السبت فى ثاني مبارياته فى معسكره المغلق والمقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر الاولمبي تدريبه الاساسي اليوم الجمعة استعدادا للقاء، بعدما خاض مرانا خفيفا أمس الخميس عقب ودية قطر.

ويتطلع ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لتخقيق أقصي استفادة فنية من سلسلة المباريات الودية التى بدأها المنتخب بالتعادل السليي مع قطر بملعب الشهامة ،كما يحرص ميكالى على منح اللاعبين جمل خططية تساعدهم على تنفيذ فكره والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين بشكل عام .

المنتخب الأولمبي يتعادل مع قطر وديا في معسكر دبي

وكان المنتخب الأوليمبي قد تعادا مع نظيره القطري سلبيا فى المباراة الودية الدولية التي جمعت الفريقين باستاد الشهامة خلال المعسكر الذي يؤديه الفراعنة استعدادا للأولمبياد "باريس 2024"، بينما يستعد منتخب قطر لخوض بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد.

قدم المنتخب الأوليمبي مباراة جيدة، سيطر خلالها على مجريات اللعب لكن دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف، ولعب قطر معظم الأوقات مدافعا.

بدأ المنتخب الأوليمبي المباراة بتشكيل ضم: حمزة علاء في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمود صابر ومحمود جهاد ومحمد شحاتة في خط الوسط، ومصطفى ميسي وأحمد عاطف قطة تحت رأس الحربة أسامة فيصل، وشهد الشوط الثاني مشاركة أحمد حمدي وماجد هاني وحسام أشرف وعمر خضر ومحمد مغربي ومحمد محمود وأحمد رضا.