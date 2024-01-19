الامارات | موريتانيا تحلم بالانتصار الأول في كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يناير 2024

تطمح موريتانيا إلى تعويض خسارتها القاتلة أمام بوركينا فاسو في الجولة الاولى في بحثها الحثيث عن فوز أول في مشاركتها الثالثة تواليا وفي تاريخها في النهائيات (تعادلان وخمسة هزائم في سبع مباريات).

لكنّ أحلام المنتخب المعروف باسم "المرابطون" تصطدم بقوة منتخب أنغولا الذيّ تمكّن من الصمود بل ومجاراة الجزائر في الجولة الأولى.

وهي المرة الثانية التي تلتقي فيها موريتانيا وأنغولا في نهائيات العرس القاري حيث تعادلا سلبا في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة خلال نسخة 2019 في مصر، علما أنها التقيا في تصفيات النسخة ذاتها وتبادلتا الفوز 4-1 لأنغولا في لواندا، و1-0 لموريتانيا في نواكشوط.