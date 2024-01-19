الاتفاق يعلن تجديد عقد الأسطورة ستيفن جيرارد حتي 2027

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتفاق السعودي تجديد عقد ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك حتي 2027.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الأتفاق عبر منصة " إكس " : المشروع مستمر مع جيرارد حتي 2027".

ونجح الاتفاق فى الحصول على توقيع جيرارد خلال الصيف الماضي لتولي القيادة الفنية للفريق السعودي حتى عام 2025.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لخوض ثلاثة مباريات ودية خلال معسكر الفريق الشتوي في دولة الإمارات، قبل لقاء نادي الخليج في 15 فبراير 2024 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الجاري.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة جمعهم من الفوز في 6 مباريات والهزيمة في مثلهم والتعادل في 7 لقاءات .