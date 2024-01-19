اليوم ... أهلي جدة يواجه أبها وديا خلال التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق أبها مساء اليوم الجمعة ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

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يلتقي أهلي جدة بنظيره أبها مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

يرغب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للراقي في تجهيز الفريق بودية أبها وذلك قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي، والتي تضم 3 أندية وهي الزمالك المصري والرجاء الرياضي المغربي ووهان الصيني.



والجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي "دوري روشن" برصيد 40 نقطة، جمعهم من خوض 19 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة 3 مرات.

