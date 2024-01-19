تصريحات مثيرة لـ هندرسون بعد رحيله عن الاتفاق السعودي

علق اللاعب جوردان هندرسون نجم وسط نادي الاتفاق السعودي السابق وأياكس الهولندي الحالي على فترته في دوري روشن.

وانتقل هندرسون إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يفسخ عقده مع النادي السعودي لينضم في صفقة انتقال حر لـ أياكس الهولندي.

وقال هندرسون في تصريحات عبر الموقع الرسمي لـ”أياكس”:” كان عامًا صعبًا بالنسبة لأياكس، داخل وخارج الملعب، وكذلك بالنسبة لي في الأشهر الستة الماضية”.

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وتابع” لذا نطمح أن نستطيع مساعدة بعضنا البعض للمضى قدمًا ومحاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح في المستقبل القريب”.

وأوضح” متحمس جدًا الآن لوجودي هنا، لبدء فصل جديد، ورحلة جديدة في حياتي ومسيرتي، ولأكن جزء من هذا النادي وكانت أيامًا قليلة مجنونة بعض الشيء في الفترة الماضية”.

وكتب نجم ليفربول السابق عبر حسابه “انستجرام”:” ؤسفني أن أقول إنني سأترك الاتفاق بأثر فوري، لم يكن قرارًا سهلاً ولكني أشعر أنه الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي”.