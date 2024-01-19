رئيس وادي دجلة يطالب بالتحقيق مع محمد صلاح عقب مواجهة مصر وغانا

طالب ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة بخضوع الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر إلى التحقيق عقب أحداث مواجهة غانا عقب خروجه للإصابة.

واشتكى محمد صلاح من شد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب فيليكس بواني ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” جهة نظر في إصابة محمد صلاح، إصابة لاعب إصابة عضلية بعد 30 دقيقة لعب و دون احتكاك تدعو للتساؤل…هل كان اللاعب يشعر بشئ قبل المباراة و لم يفصح عنه؟”.

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وشدد في تصريحاته” هل أفصح اللاعب عن إصابته قبل المباراة وأشركه الجهاز الفني؟.. يا كابتن المساءلة لا تعني عدم المساندة.. المساءلة تعني الرغبة في علاج الأخطاء.. صلاح فذ و قيمة و تاريخ و لكن يبقى منتخب مصر الأهم”.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة الرأس الأخضر يوم الأثنين القادم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023.