الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الوحدة الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ستاد آل نهيان.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتي المقرر له غداً السبت في نصف نهائي بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية.

وكان الزمالك خاض تدريبه الأول في أبوظبي مساء أمس الخميس على ملعب الشهامة استعداداً للقاء فريق الوحدة المرتقب غداً.

جدير بالذكر أن بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر الأمس لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.