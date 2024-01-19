أول تعليق من كلوب على إصابة صلاح أمام غانا

الشارقة - اميمة ياسر - علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى، على الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم منتخب مصر مع الفراعنة أمس في مباراة غانا بالجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة برونموث، إنه لا يعلم طبيعة إصابة محمد صلاح التي تعرض لها مع المنتخب المصري لافتاً إلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبي وبعدها سيتم تقييم حالته بشكل كامل.

وأوضح كلوب أن صلاح تعرض لصدمة بسبب إصابته متابعاً:" لم يتمكن من معرفة ما تعرض له بشكل مفاجئ ونعرف أنه من النادر أن يخرج صلاح من المباريات لذا فبالتأكيد هناك شيء ما حدث له".

وتابع: "لكن حاليا ليس لدي المزيد من المعلومات، سيخضع لفحصي طبي بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي وبعدها سنرى".