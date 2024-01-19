تفاصيل مران الأهلي..تدريبات بدنية قوية ومران خاص لـ كوكا

ياسر رشاد - القاهرة - يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى الإمارات، لخوض معسكر خارجي استعدادا للارتباطات القادمة.

خاض المران فقرات بدنية مكثفة قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية.

وأشرف مارسيل كولر المدير الفني للفريق على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يجري تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

فيما استكمل أحمد نبيل كوكا لاعب المارد الأحمر، تدريبات العلاج الطبيعي في «الجيم»، في ظل إصابته بجزع في أربطة القدم، واكتفى خالد عبدالفتاح بتنفيذ فقرات علاجية ضمن البرنامج الذي ينفذه للعلاج من آلام العضلة الخلفية.

